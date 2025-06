Naumburg - 77 Einsatzkräfte vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der Feuerwehr probten am vergangenen Samstag die Evakuierung des DRK Pflegeheims „Henry Dunant“ in der Schönburger Straße in Naumburg. Dabei wurden die Naumburger Einsatzkräfte von Feuerwehrleuten aus Flemmingen, Bad Kösen und der Partnerstadt Aachen unterstützt. Zwölf Mitglieder der Aachener Feuerwehr waren zum Ausbildungszeltlager von DRK und Feuerwehr in Naumburg angereist, in dessen Rahmen die Übung stattfand.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.