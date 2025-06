Verkehr in Weißenfels - Stadt plant Kreisel im Westen

Stadtentwicklung in Weißenfels

Am Weißenfelser Kirschweg soll ein Kreisverkehr entstehen.

Weißenfels/MZ. - An der Kreuzung Beuditzstraße/Kirschweg in Weißenfels-West soll ein Kreisverkehr entstehen. Das hat der Ausschuss für Stadtentwicklung des Weißenfelser Stadtrates am Montagabend empfohlen. Acht Mitglieder stimmten für die von der Verwaltung vorgestellte Vorzugsvariante, drei lehnten einen Kreisel ab, ein Mitglied enthielt sich der Stimme.