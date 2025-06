Die Besatzung eines Streifenwagens hat am frühen Montagabend einen Ladendieb in Bitterfeld festgenommen.

Ladendieb wird in Bitterfeld nach Verfolgungsjagd gestellt - Rucksackinhalt verrät 32-Jährigen

Bitterfeld/MZ. - Die Besatzung eines Streifenwagens hat am frühen Montagabend einen Ladendieb in Bitterfeld festgenommen.

Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Dienstag mitteilte, hätten Mitarbeiter eines Supermarkts in der Auenstraße die Polizeibeamten gegen 18 Uhr beim Befahren des Parkplatzes darauf hingewiesen, dass soeben ein Ladendieb mit alkoholischen Getränken aus dem Markt geflüchtet sei. Die Beamten hätten die Verfolgung aufgenommen und den verdächtigen Mann in der Feldstraße gefasst.

Den Polizisten habe der 32-Jährige erklärt, dort auf einen Freund zu warten. Das in seinem Rucksack versteckte Diebesgut im Wert von rund 25 Euro habe ihn jedoch verraten. Er musste seine Beute anschließend wieder zurückgeben.