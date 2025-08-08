Ein junger Lauchaer wird vorm Schöffengericht in Naumburg wegen illegalen Drogenhandels angeklagt und rechtskräftig verurteilt. Ertappt worden war er im Dezember 2023 von der Polizei eher zufällig. Diese hatte sich einst wegen gesuchten Diebesguts auf den Weg zu ihm gemacht.

Lauchaer sitzt wegen Dealerei auf der Anklagebank - was ein Teppich damit zu tun hat

Naumburg. - Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest im Jahr 2023 wurde ein junger Mann von der Polizei aus dem Schlaf gerüttelt. Die Beamten waren auf der Suche nach Diebesgut. Was sie daheim bei dem Lauchaer allerdings fanden, war nicht der gestohlene Teppich, sondern Crystal Meth. Knapp 80 Gramm hatte er in seinem Zimmer deponiert – teils in Tütchen verpackt. Wegen Drogenhandels wurde der 23-Jährige am Donnerstag, 7. August 2025, im Amtsgericht Naumburg angeklagt und letztlich vom Schöffengericht rechtskräftig zu einem Jahr und neun Monaten Haft verurteilt, die zur Bewährung von der Dauer von drei Jahren ausgesetzt wurden.