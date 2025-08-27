Fund auf Naumburger Domfriedhof Lange verschollenes Promi-Grab freigelegt - Baron wird unterm Efeu entdeckt
Jungen Ehrenamtlern aus zwölf Ländern gelingt im Rahmen eines Projekts auf dem Naumburger Domfriedhof ein „sensationeller“ Fund. Um wen es sich handelt, was nun passieren soll.
Aktualisiert: 27.08.2025, 12:09
Naumburg. - Der Naumburger Domfriedhof ist so vieles. Wenn die Sonne durch die Blätter der hohen Bäume scheint, ist das Areal neben dem Stadtpark vor allem ein sehr friedlicher Ort – ganz gleich, ob man eines Angehörigen gedenkt oder nur auf einer Bank den Vögeln beim Zwitschern zuhört. Zugleich macht er noch immer einen verwunschenen Eindruck. Die Efeu-bewachsenen alten Gräber wirken geheimnisvoll.