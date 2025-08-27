weather regenschauer
  4. Fund auf Naumburger Domfriedhof: Lange verschollenes Promi-Grab freigelegt - Baron wird unterm Efeu entdeckt

Jungen Ehrenamtlern aus zwölf Ländern gelingt im Rahmen eines Projekts auf dem Naumburger Domfriedhof ein „sensationeller“ Fund. Um wen es sich handelt, was nun passieren soll.

Von Harald Boltze Aktualisiert: 27.08.2025, 12:09
Junge Freiwillige aus zwölf Ländern haben auf dem Naumburger Domfriedhof das Grab von Immanuel Christian Leberecht von Ampach gefunden und freigelegt.
Junge Freiwillige aus zwölf Ländern haben auf dem Naumburger Domfriedhof das Grab von Immanuel Christian Leberecht von Ampach gefunden und freigelegt. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg. - Der Naumburger Domfriedhof ist so vieles. Wenn die Sonne durch die Blätter der hohen Bäume scheint, ist das Areal neben dem Stadtpark vor allem ein sehr friedlicher Ort – ganz gleich, ob man eines Angehörigen gedenkt oder nur auf einer Bank den Vögeln beim Zwitschern zuhört. Zugleich macht er noch immer einen verwunschenen Eindruck. Die Efeu-bewachsenen alten Gräber wirken geheimnisvoll.