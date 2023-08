Marlene Raddei, Geschäftsführerin von Euronics XXL in Naumburg, spendiert dem Sieger oder der Siegerin der Tippspiel-Gesamteinzelwertung wieder einen Gutschein im Wert von 500 Euro. Aktuell wird der Markt in der Wilhelm-Franke-Straße 1 bei laufendem Geschäft umgebaut. Die Neueröffnung im neuen Gewand ist für Mitte September (wir berichten noch) geplant.

Naumburg - Ein 500-Euro-Gutschein von Euronics XXL in Naumburg für den Gesamtsieg, ein 100-Euro-Gutschein für das Sporthaus F.C.Röder in Freyburg für das beste Team sowie jeweils 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg für den Wochensieg - mit den beliebt-bewährten Preisen geht das regionale Fußball-Tippspiel unserer Zeitung in die neue Saison. Tipp-Experte in dieser Woche ist Ronny Sieber, Trainer des FC RSK Freyburg, der bereits am Freitagabend antreten muss. Gegner ab 18.30 Uhr im Jahnsportpark ist die Reserve des Verbandsligisten SSC Weißenfels, die in der Vorwoche mit einem 5:0-Sieg gegen Eintracht Kreisfeld gestartet ist. „Das ist eine der wenigen Partien dieses Spieljahres, in die wir von der Papierform her nicht als Favorit gehen werden“, sagt Sieber. Neben Landesliga-Absteiger Romonta Stedten zählt er die Weißenfelser, die im Vorjahr knapp vor den Freyburgern Zweiter geworden sind, zu den aussichtsreichsten Anwärtern auf den Gewinn der Meisterschaft. An gleicher Stelle hatten die Jahnstädter in der Vorsaison trotz doppelter Unterzahl ein 1:1 erreicht. Weil der zuletzt verletzte Christian Lehwald wieder zum Kader gehören wird, habe sich die schwierige Personalsituation „zumindest minimal entspannt“, berichtet der RSK-Coach.

Landesliga, Staffel Süd

SC Naumburg - VfB Merseburg. Der zweite Spieltag hält ein echtes Topspiel bereit, treffen doch am Samstag ab 14 Uhr auf dem Halleschen Anger das dritt- und zweitbeste Team der Vorsaison (hinter Meister Lüttchendorf) aufeinander. Die Merseburger haben es zum Auftakt gleich mal so richtig krachen lassen und den früheren Verbandsligisten SV Kelbra mit 8:2 vom heimischen Kunstrasenplatz am Ulmenweg gefegt. Lauris Voigt und Tim Knerler erzielten dabei jeweils drei Tore. Auf diese beiden werden die Naumburger, die nach einer ordentlichen Vorstellung mit einem Punkt im Gepäck (2:2) aus Emseloh zurückgekehrt sind, also besonders aufpassen müssen. „Ich will aus diesem Spiel nicht mehr machen, als es ist. Gelingt es uns, wie in Emseloh körperlich und mit großer Laufbereitschaft dagegenzuhalten, sollten wir dem VfB Paroli bieten können. Wenn nicht, wird es natürlich sehr schwer“, meint SCN-Trainer Matthias Krause, der nicht nur auf den überraschend nach Bad Bibra abgewanderten Jonas Ballin (wir berichteten) verzichten muss, sondern auch auf Nejervan Solivani, der zum Saisonstart des Feldes verwiesen wurde.

Ronny Sieber tippt 0:3, Tageblatt/MZ tippt 2:3.

Landesklasse, Staffel 7

SV Romonta Stedten - BSC 99 Laucha. Mit einem soliden 1:1 gegen den Vierten der Vorsaison, Wacker Wengelsdorf, sind die Glockenstädter in das neue Spieljahr gestartet. Nun müssen sie zum Landesliga-Absteiger. In Nachwendezeiten sind die Lauchaer bislang viermal in Meisterschaftspartien auf die Stedtener getroffen, berichtet der hiesige Statistik-Papst Klaus-Peter Krümmling: Zweimal gewannen die Romonta-Kicker, einmal der BSC, zudem gab es ein Unentschieden.

Ronny Sieber tippt 2:0, Tageblatt/MZ tippt 2:1.

SV Braunsbedra - ESV Herrengosserstedt. ESV-Coach Jens Klinger hofft inständig, dass seine Schützlinge endlich wieder das Tor treffen. Das Manko der schwachen Chancenverwertung hatte sich von der Saisonvorbereitung zum Meisterschaftsauftakt daheim gegen Bad Kösen (0:1) fortgesetzt, als zum Beispiel Routinier Benjamin Hackbart erneut einen Elfmeter nicht verwandeln konnte und auch seine Teamkollegen das gegnerische Tor nicht trafen. Das Duell zwischen dem Achten und dem Fünften könnte eines auf Augenhöhe werden. Braunsbedra unterlag zum Saisonstart dem gastgebenden Aufsteiger SV Zöschen deutlich mit 0:3.

Ronny Sieber tippt 2:2, Tageblatt/MZ tippt 1:1.

SG Spergau - SC Naumburg II. Beim Team aus dem Saalekreis, das in der vergangenen Saison als Vorletzter nur deshalb dem Abstieg entging, weil sich die Nessaer freiwillig in die Kreisoberliga zurückzogen, will der Aufsteiger aus der Domstadt an die Leistung vom Auftakt-1:1 gegen Freyburg anknüpfen. „Gelingt uns das in läuferischer wie spielerischer Hinsicht, dann sollte uns dort zumindest ein Teilerfolg gelingen“, so Naumburgs Co-Trainer Paul Staps. Zwar müsse man auf die gelb-rot-gesperrten Steve Villmann und Fabian Großmann sowie auch auf Florian Eichstädt, den man an die erste Mannschaft abgeben werde, verzichten, „wir fahren aber trotzdem mit einem guten 16-Mann-Kader nach Spergau“, berichtet Staps.

Ronny Sieber tippt 1:1, Tageblatt/MZ tippt 2:1.

Blau-Weiß Bad Kösen - Einheit Halle. Gegen den Elften der vergangenen Saison feiern die Kurstädter, die vor einer Woche durch ein Kopfballtor ihres neuen Kapitäns Kevin Gerber mit 1:0 in Herrengosserstedt gewonnen haben, ihre Heimpremiere in dieser Saison. Blau-Weiß-Trainer Matthias Große sagt über den Gegner aus Halle: „Wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir beide Partien gegen Einheit gewinnen.“ In der letztjährigen Serie hatte der damalige Aufsteiger Bad Kösen das Hinspiel auf eigenem Platz klar gewonnen und in der Rückrunde in Halle eine Führung - auch dank zweier Elfmeter gegen sich - noch aus den Händen gegeben. Zwar gebe es noch immer personelle Engpässe, so Große vor dem Spiel, das erst am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen wird,, „doch wir werden eine gute Start-Elf ins Rennen schicken können“.

Ronny Sieber tippt 2:0, Tageblatt/MZ tippt 1:0.

Kreisoberliga Burgenland

FC ZWK Nebra - Blau-Weiß Grana. Gegen den Aufsteiger aus der Zeitzer Kreisliga-Staffel sind die Unstrutstädter als Vizemeister des Vorjahres natürlich favorisiert. Als Topfavoriten auf den Titel sieht ZWK-Coach Ingo Trabert sein Team allerdings nicht, obwohl Titelträger Naumburg II aufgestiegen ist und damit nicht mehr zu den Konkurrenten zählt. „Immerhin sind ja auch zwei Teams aus der Landesklasse hinzugekommen“, gibt Trabert, der auf eine eingespielte Mannschaft bauen kann, zu bedenken. In den vergangenen 30 Jahren haben Mannschaften beider Vereine übrigens erst zweimal gegeneinander um Punkte gekämpft. Die Bilanz aus Nebraer Sicht: ein Remis und eine Niederlage.

Ronny Sieber tippt 4:0, Tageblatt/MZ tippt 3:0.

Baumersrodaer SV - SV Spora. „Es ist immer schwer, einen Landesklasse-Absteiger einzuschätzen, aber auch wir selbst wissen ja noch nicht so genau, wo wir stehen“, sagt Ronny Benndorf, Sportlicher Leiter des BSV, vor der Partie gegen die Sporaer. Aber natürlich wolle man den Auftakt erfolgreich gestalten und eine Heimmacht werden, zumal man personell zurzeit ziemlich gut aufgestellt sei. Benndorf hofft, dass die Baumersrodaer an die starke Rückrunde der Vorsaison, als sie unter anderem fünf Siege in Folge feiern konnten, anknüpfen können: „Diese Serie hat uns als wahrscheinlich kleinster Standort der Kreisoberliga schon ziemlich stolz gemacht.“

Ronny Sieber tippt 1:0, Tageblatt/MZ tippt 2:2.

Eintracht Profen - Bad Bibra/ Saubach. „Wir müssen die neue Liga annehmen, uns auf die robustere Spielweise einstellen. Wenn uns das einigermaßen gelingt, wäre ich zufrieden - unabhängig vom Ergebnis“, blickt Philipp Klein, Coach des Aufsteigers, auf die Partie beim Vorjahresachten. Wobei sich Klein freilich freuen würde, „von dort etwas mitzunehmen“. Aber die vielen Teams aus dem Zeitzer Raum seien ihm unbekannt, so dass für die Fortuna- und TV-Kicker der Start im Burgenland-Oberhaus auch so etwas wie eine Reise ins Ungewisse werde.

Ronny Sieber tippt 1:2, Tageblatt/MZ tippt 2:1.

FC ZWK Nebra II - Balgstädt/Laucha II. Nicht mehr dreigleisig, sondern nur noch in zwei Staffeln wird in der Kreisliga (wie in der Kreisklasse) ab dieser Saison um Punkte gespielt. Zum Auftakt in der Staffel 1, in der alle zehn hiesigen Teams vertreten sind (wir haben gestern die Aufgebote veröffentlicht), trifft am Samstag in Nebra der Vorjahressechste auf den „Bronzemedaillen-Gewinner“.

Ronny Sieber tippt 1:1, Tageblatt/MZ tippt 2:2.

Blau-Weiß Bad Kösen II - Lossa/Rastenberg. Die Eintracht/Union-Kombination hat sich freiwillig - aus personellen Gründen einerseits und zudem, um sich die teilweise extrem weiten Fahrten zu ersparen - aus dem Burgenland-Oberhaus zurückgezogen und startet nun eine Etage tiefer. Beim Vierten der Vorsaison (im Feld der damals allerdings nur acht Teams) strebt die länderübergreifende Spielgemeinschaft, die natürlich zu den heißesten Anwärtern auf die Meisterschaft zählt, einen erfolgreichen Start an. Dies gilt freilich auch für die Kurstadt-Reserve.

Ronny Sieber tippt 0:1, Tageblatt/MZ tippt 1:2.