Der Naumburger Andreas Raschke hat mit 50 Jahren die Weichen in seinem Leben noch einmal ganz neu gestellt. Unerfüllt in seinem Job in einem Autohaus, arbeitet er heute als Heimerzieher in Weißenfels.

Weissenfels/Naumburg - Es ist ein in jeder Hinsicht wärmendes Ritual: Etwa zweimal im Monat, nämlich immer dann, wenn er für den Wochenenddienst eingeteilt ist, gibt der Naumburger Andreas Raschke im Awo Kinder- und Jugendwohnheim Am Mühlberg in Weißenfels den Eierkuchenmann. Der Duft frisch zubereiteter Teigfladen zieht dann verführerisch durchs Haus, lockt die oft noch in ihren Schlafanzügen steckenden Heranwachsenden in die Küche.