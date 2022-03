In Wethau wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt.

Wethau - Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht zum Donnerstag am Kreisverkehr in Wethau. Dort missachtete ein Autofahrer laut Polizeiangaben die Vorfahrt eines Motorradfahrers. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Biker eine Gefahrenbremsung ein und stürzte dabei.

Der Mann musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand Sachschaden, teilte die Polizei abschließend mit. (hbo)