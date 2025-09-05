Sperbers sowie Friseur und Kosmetik GmbH Kleiner und feiner: Warum zwei Naumburger Friseurbetriebe umziehen
Die Sperber Frisöre und die ehemalige PGH verändern in Naumburg ihre Standorte. Die einen sind schon umgezogen, die anderen haben es noch vor sich. Welche Filiale geschlossen wurde und welche Salons bleiben.
Aktualisiert: 05.09.2025, 15:06
Naumburg. - Noch schicker und stärker an die eigene, gesunkene Firmengröße angepasst: Diese Ziele haben zwei Naumburger Friseurgeschäfte jetzt zu einem Ortswechsel veranlasst.