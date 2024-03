Die Bad Kösenerin Carolin Heinrich wird am 29. Februar ein zweites Mal Mutter. Weshalb die kleine Marla nicht das einzige Kind in der Familie mit einem besonderen Geburtstag ist.

Kleine Marla wird Schaltjahr-Baby: Bad Kösenerin bringt am 29. Februar Tochter zur Welt

SRH-Klinikum in Naumburg

Bad Kösen/Naumburg/hbo - Eigentlich sollte die kleine Marla erst am 7. März auf die Welt kommen. Jedenfalls war das der für sie errechnete Geburtstermin. Doch ihr Papa Steven Holz hatte schon vor einer Weile das Gefühl, dass seine Tochter etwas ganz Besonderes werden könnte, nämlich ein Schaltjahr-Baby.

Und er sollte recht behalten. Schon am vergangenen Donnerstag, dem nur aller vier Jahre auftretenden 29. Februar, und damit eine Woche zu früh kam es bei der Bad Kösener Carolin Heinrich am Morgen zum vorzeitigen Blasensprung. Gegen 10 Uhr betrat die junge Familie das Naumburger SRH-Klinikum, um 12 Uhr ging es in den Kreißsaal, und schon um 12.29 Uhr war die kleine Marla mit 3.410 Gramm bei 53 Zentimetern Größe auf der Welt.

Wie zu hören ist, war das Naumburger Krankenhaus für die Bad Kösener Familie Heinrich die erste Wahl, da hier im Jahr 2017 auch schon ihr kleiner Carlo geboren wurde. Seinen sechsten Geburtstag feiert Carlo kürzlich – und zwar am ersten Weihnachtsfeiertag, dem 25. Dezember. Man sieht: Die Familie ist mit besonderen Geburtsdaten richtig gut ausgestattet. Und die wichtigste Frage (neben dem Fakt, dass Mama und Kind wohlauf sind): Wann feiert Marla nun in den kommenden Jahren Geburtstag? „Eindeutig am 1. März“, heißt es aus der nun vierköpfigen Bad Kösener Familie.