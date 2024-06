Naumburg/Nebra - Das Problem des Fachkräftemangels spitzt sich zunehmend zu – nun auch mit einer deutlichen Auswirkung auf den Verkehr der Unstrutbahn (RB 77) zwischen Naumburg und Wangen. Sie wird ab dem 22. Juni bis voraussichtlich Ende des Jahres am Wochenende nicht verkehren. Anstelle dessen werden Busse in dieser Zeit zum Einsatz kommen.

Wie die Deutsche Bahn auf Tageblatt/MZ-Nachfrage mitteilt, werden Zugverkehrssteuerer, die bisher in den Stellwerken zwischen Naumburg und Nebra tätig waren, nach einer Qualifizierung auf die Stellwerke Wolferode, Riestedt und Wipperdorf verteilt, um den Zugverkehr auf der Strecke Halle - Kassel abzusichern. Dies sei eine wichtige Ader für den Personen-, vor allem aber für den Güterverkehr, wie es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn weiter heißt. Statt der Züge des Betreibers Abellio werden Busse eingesetzt – ausgenommen zum Winzerfest in Freyburg vom 6. bis 8. September, da die Stellwerke dann besetzt werden, um den Besucher des Festes eine An- und Abreise mit dem Zug zu ermöglichen.

Arbeiten am Stellwerk

Die Fahrzeit im nun nahezu halbjährigen Schienenersatzverkehr werde sich nicht verlängern. Allerdings sei die Mitnahme von Fahrrädern nur eingeschränkt möglich, wie eine Bahn-Sprecherin mitteilt. Darüber hinaus sind vom 4. Oktober bis 19. November Bauarbeiten am Stellwerk Karsdorf geplant, die zu Sperrungen auch wochentags führen werden.

Auf der Strecke Halle - Eichenberg (Nordhessen) verzeichnet die Bahn hohe Krankenstände. Ziel sei es, die Situation zu stabilisieren. „Die Einstellung und Qualifizierung neuer Mitarbeitender sowie die Modernisierung der Stellwerkstechnik werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, so die Bahnsprecherin weiter.

2023 habe die Deutsche Bahn in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen etwa 460 Auszubildende sowie Quereinsteiger als Zugverkehrssteuerer eingestellt. Auf der Strecke Halle - Eichenberg werden bis 2027 drei elektronische Stellwerke in Betrieb genommen.

Kritik von Weißenfelser Abgeordneten

Deutliche Kritik an den Plänen kommt vom Weißenfelser Landtagsabgeordneten Rüdiger Erben (SPD). „Die Deutsche Bahn stiehlt sich aus ihrer Verantwortung für den Betrieb der Strecke und stopft Löcher an anderer Stelle, indem sie den Wochenendbetrieb der Unstrutbahn einstellt. Gerade in der Zeit, wenn die Touristen in die Unstrut-Region kommen, fährt die Bahn nicht. Ich dachte zunächst, dass das ein Scherz sei. Doch die Deutsche Bahn will offensichtlich zum Totengräber der Strecke werden. Nasa und Verkehrsministerium dürfen das nicht einfach hinnehmen“, so Erben in einer Pressemitteilung.

Zuletzt hatte auch der regionale Zugbetreiber Abellio personelle Probleme zu verzeichnen – mit Auswirkungen auf den Verkehr der Unstrutbahn (wir berichteten). Erst Anfang März war der Normalbetrieb wieder aufgenommen worden, nachdem monatelang die Strecke nur im Ersatzverkehr bedient werden konnte. Noch immer pendeln meist Busse zwischen Nebra und Wangen, ausgenommen weniger Fahrten.