Einkaufen im Harz Moderner Dorfladen: Wie es um zwei Vorhaben in der Stadt Thale steht

Das Start-up „Dein Schopp“ will sich in den Thalenser Ortsteilen Stecklenberg und Treseburg etablieren und personallose Einkaufsläden eröffnen. Warum das Projekt in einem Fall deutlich weiter ist.