Weißenfels - Eine sechsmonatige Freiheitsstrafe, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird, hat das Amtsgericht Weißenfels am Dienstag gegen einen 39-jährigen Weißenfelser verhängt. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass der Mann am 27. Dezember 2023 im Hinterhof eines Hauses in der Kubastraße den Hitlergruß gezeigt und sich damit des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen schuldig gemacht hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.