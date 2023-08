Kein Halt am Bahnsteig 2 in Bad Kösen - Arbeiten starten am Montag

Bad Kösen/Mhe - Die DB Netz AG startet wie kürzlich angekündigt am Montag, 14. August, mit Abriss und Neubau der Überdachungen beider Bahnsteige in Bad Kösen. Welche Auswirkungen das für den Zugverkehr hat, darüber informierte jetzt Abellio Deutschland.

Laut Pressemitteilung werden bis einschließlich Sonntag, 22. Oktober, keine Züge in der Kurstadt Station machen, die in Richtung Erfurt und Jena unterwegs sind und für gewöhnlich am Bahnsteig 2 halten. Das betrifft die Züge der Regionalexpresslinien RE 16 Halle-Erfurt und RE 17 Naumburg-Erfurt sowie der Regionalbahnlinien RB 25 Halle-Jena-Saalfeld sowie RB 20 Leipzig-Erfurt-Eisenach. „Der Halt in Bad Kösen entfällt im genannten Zeitraum auf allen Fahrten dieser Linien in Richtung Erfurt und Jena. Für Fahrgäste von und nach Bad Kösen wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet“, teilt Abellio mit.

Die Busse verkehren zwischen Naumburg-Hauptbahnhof und Großheringen beziehungsweise Camburg mit Halt in Bad Kösen. In Großheringen und Camburg wiederum besteht Anschluss an die Züge in Richtung Erfurt und Jena. Die Fahrten der Linien RE 16 und RE 17 entfallen in diesem Zeitraum jeweils montags bis samstags zwischen 8 und 15 Uhr zwischen Naumburg und Großheringen. Reisende, so Abellio, mögen zu diesen Zeiten die Züge der Linie RB 20 nutzen, um in Richtung Halle dann in Naumburg in die Zuglinien RE 16 oder RB 25 umsteigen zu können.

Die Überdachung am Bahnsteig 1 soll dann im August nächsten Jahres folgen, hatte die Deutsche Bahn angekündigt, wieder terminiert bis Oktober. Zwischendurch ist die Sanierung des Mauerwerks in der beide Bahnsteige verbindenden Unterführung geplant.