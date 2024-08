Löbitz. - Der im Juni neu gewählte Rat der Verbandsgemeinde (VG) Wethautal hat Dienstagabend im Kulturhaus Löbitz seine Arbeit aufgenommen. Zu Beginn der konstituierenden Sitzung, während der vier von den 21 Plätzen per Entschuldigung leer blieben, gab es für Petra Stadelmann einen Blumenstrauß. Die Pohlitzerin hatte vergangene Woche Geburtstag gefeiert und ist mit ihren nun 70 Jahren das älteste Mitglied in der Runde des Wethautaler VG-Rats. Als solches oblag ihr die Leitung dieser ersten Sitzung – zumindest bis der neue VG-Ratsvorsitzende gewählt wurde. Einstimmig sprachen die Ratsmitglieder dem entschuldigten Karsten Stützer ihr Vertrauen aus. Damit legten sie diese Aufgabe in erfahrene Hände, leitete der Schönburger doch bereits das alte Gremium. Ihm zur Seite steht künftig als Stellvertreterin Isabell Herrmann.

