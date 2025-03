Haushalte in der Bad Kösener Altstadt und in Fränkenau sind am Sonntag einige Zeit ohne Strom. Mitarbeiter von Mitnetz und einer Zeitzer Baufirma rücken an, um den Fehler zu finden.

Bad Kösen/be/cm - Zappenduster in der Altstadt Bad Kösens und in Fränkenau am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr: Grund war ein Stromausfall aufgrund eines Kabelschadens. Dank eines Umschlusses konnten allerdings die betroffenen Haushalte wieder schnell ans Netz gebracht werden.

Mitarbeiter des Netzbetreibers Mitnetz und des Zeitzer Unternehmens Berge-Bau rückten in der Mittagszeit an, um die Arbeiten vor Ort aufzunehmen. Sie legten auf der Verbindungsstraße zwischen der Burgstraße und der Gartenanlage „Joachimsberg“ den ausgemachten Bereich frei und arbeiteten sich vorsichtig in das schwer zugängliche Erdreich vor, in dem die 20-Kilovolt-Mittelspannungsleitungen lagen.

Nach weiteren Prüfungen war dann recht schnell klar, dass nach altersbedingten Gründen ein Kabelfehler bei einer Verbindungsmuffe zu beklagen war, der letztlich den Kurzschluss ausgelöst hatte, wie vor Ort zu erfahren war. Schon beim Freilegen war den Mitarbeitern ein stechender Geruch aufgefallen.

Noch am Sonntag wurden Vorkehrungen für die Reparatur getroffen, damit dann unverzüglich der Defekt an der Mittelspannungsleitung in Angriff genommen werden konnte.