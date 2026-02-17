29 Jahre alt, dreifacher Familienvater und nun Leiter eines Naumburger Supermarktes: Eike Rosenberger hat schon viel erreicht, im Rewe in der Weißenfelser Straße aber auch noch viel vor. Welcher Tag in seiner Filiale der umsatzschwächste ist.

In Naumburg geboren, in Tümpling aufgewachsen, in Camburg gelernt: Seit Oktober ist der 29-jährige Eike Rosenberger der neue Leiter des Naumburger Rewe-Marktes.

Naumburg. - Laut aktuellem Vorurteil scheuen junge Menschen Verantwortung und Mehrarbeit, gehen kaum noch Bindungen ein und bekommen zu wenig Kinder. Und mag da vielleicht auch etwas dran sein, auf Eike Rosenberger trifft es nicht zu. Der 29-Jährige ist dreifacher, verheirateter Familienvater, hat vor Kurzem die Marktleitung des Naumburger Rewe übernommen und will es irgendwann als Kaufmann auf eigene Rechnung führen. Auch darüber sprach Redakteur Harald Boltze mit dem gebürtigen Naumburger, der in Tümpling nahe Camburg aufgewachsen ist.