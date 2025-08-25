Toller Feuerwehrsport und viele kuriose Geschichten bei KS-Masters und eingebettetem Kreisausscheid. Warum alte Pumpen aus DDR-Zeiten getunt werden.

„Junge Spritzer“ machen alle nass: Wieso Kirchscheidungen sich selbst schlägt und Frauen stärker als Männer sind

Das Männerteam der Gastgeber-Feuerwehr Kirchscheidungen leistete sich diesmal kleinere Fehler und wurde letztlich Vize-Kreismeister hinter Balgstädt.

Kirchscheidungen - Die dritte Auflage der KS-Masters „Fire Attack“ am Sonnabend in Kirchscheidungen bot alles, was man sich wünschen kann: voller Ehrgeiz und Einsatz geführte Wettkämpfe zwischen den teilnehmenden Feuerwehrleuten, den freundschaftlichen Austausch zwischen ihnen und vor allem – und hier wird es auch für den Nicht-Insider in Sachen Feuerwehrsport interessant – jede Menge kuriose Geschichten. Die Erste hat mit den „Jungen Spritzern“ (das Team nennt sich wirklich so) zu tun.