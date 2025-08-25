weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Feuerwehr-Wettkampf „Fire Attack“: „Junge Spritzer“ machen alle nass: Wieso Kirchscheidungen sich selbst schlägt und Frauen stärker als Männer sind

Feuerwehr-Wettkampf „Fire Attack“ „Junge Spritzer“ machen alle nass: Wieso Kirchscheidungen sich selbst schlägt und Frauen stärker als Männer sind

Toller Feuerwehrsport und viele kuriose Geschichten bei KS-Masters und eingebettetem Kreisausscheid. Warum alte Pumpen aus DDR-Zeiten getunt werden.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 25.08.2025, 15:29
Das Männerteam der Gastgeber-Feuerwehr Kirchscheidungen leistete sich diesmal kleinere Fehler und wurde letztlich Vize-Kreismeister hinter Balgstädt.
Das Männerteam der Gastgeber-Feuerwehr Kirchscheidungen leistete sich diesmal kleinere Fehler und wurde letztlich Vize-Kreismeister hinter Balgstädt. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Kirchscheidungen - Die dritte Auflage der KS-Masters „Fire Attack“ am Sonnabend in Kirchscheidungen bot alles, was man sich wünschen kann: voller Ehrgeiz und Einsatz geführte Wettkämpfe zwischen den teilnehmenden Feuerwehrleuten, den freundschaftlichen Austausch zwischen ihnen und vor allem – und hier wird es auch für den Nicht-Insider in Sachen Feuerwehrsport interessant – jede Menge kuriose Geschichten. Die Erste hat mit den „Jungen Spritzern“ (das Team nennt sich wirklich so) zu tun.