In Naumburg wird am Silvestertag eine junge Frau Opfer einer Sexualstraftat. Der mutmaßliche Täter kann festgenommen werden und wird einem Haftrichter vorgeführt.

Naumburg/jak - In der Silvesternacht ist in Naumburg eine junge Frau einer Sexualstraftat zum Opfer gefallen. Die Frau ist, wie nun von Oberstaatsanwalt Hans-Jürgen Neufang zu erfahren war, nach ersten Erkenntnissen vergewaltigt worden. „Es ist so, dass das, was das Opfer uns schilderte, den Tatverdacht begründete, und dass der Tatverdacht auch dringend ist aufgrund der uns bislang vorliegenden Beweismittel“, erklärte Neufang am Dienstag auf Anfrage von Tageblatt/MZ.

Deshalb und weil der mutmaßliche Täter nach der Straftat festgenommen werden konnte, hat die Staatsanwaltschaft in Naumburg Haftantrag gestellt. Am Dienstag wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt.