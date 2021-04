Jubiläum Jubiläum: Festwoche mit abschließender Party geplant

Zahlreiche Veranstaltungen plant der Verein Kinder- und Jugendtreff Naumburg: Am Montag, 19. August, finden unter dem Motto „Happy Birthday Freizi“ jede Menge Spiele für Kinder und ihre Familien statt. Zudem wird zu kostenlosen Schnupperkursen im Tanzstudio, zum Spielzeugbasar und selbst Kochen eingeladen. Am Dienstag, 20. August, folgt ein Ausflug in den Gaudipark Jena. Am Mittwoch, 21.August, wird der Weltraum erkundet. Donnerstag, 22. August, steht ein Ausflug zum Eselhof an. Zum Abschluss kommt es am Freitag, 23.August, zur Jubiläums-Sommernacht am Naumburger Gänsegries. Neben Kinderschminken und einer Hüpfburg gibt es ein Seifenkistenrennen. Ein Stratosphärenballon mit Kamera wird bis zu 40 Kilometer steigen, es gibt ein Mitmachtheater und ...