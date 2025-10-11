Fast 500 Kilogramm schwer und auf kuriose Weise in den Erlebnispark gelangt: Orangefarbener Koloss ist Herbstferien-Attraktion für Kinder in Memleben - neben „Bischofsmütze“ alias Ufo-Kürbis. Derweil bereitet Park-Unternehmer Uwe Gehrmann Nachfolge vor.

Jonas und der Riesenkürbis - und warum Österreicher jetzt lebenslang freien Eintritt in Freizeitpark hat

Jonas (7) kann den Riesenkürbis selbst mit Unterstützung seiner Mutter Stephanie nicht bewegen.

Memleben - So sehr er sich auch anstrengt: Selbst mit Unterstützung seiner Mutter Stephanie vermag der siebenjährige Jonas aus Roßleben-Wiehe den Riesenkürbis keinen einzigen Millimeter zu bewegen. Der orangefarbene Gigant, satte 493,5 Kilogramm schwer, ist während der Herbstferien die Attraktion schlechthin im Erlebnispark Memleben. Wartet er doch nicht bloß mit dem Superlativ „Größter Kürbis Mitteldeutschlands“, sondern mit einer herrlich kuriosen Geschichte auf: Denn der Koloss der Sorte „Atlantic Giant“ stammt eigentlich aus Österreich!