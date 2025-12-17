Der Jahnsportpark in Freyburg ist in einem beklagenswerten Zustand. Nach mehrmaligen Bemühungen um umfangreiche Fördermittel wagt die Stadt einen erneuten Versuch. Welche Wünsche es gibt und woher das Geld kommen soll.

Jahn als Zugpferd: Wie Stadt Freyburg für Bundesprogramm Hut in den Ring werfen will

Um den Jahnsportpark umfangreich zu sanieren, will sich die Stadt wieder um Fördermittel des Bundes bewerben.

Freyburg - Ob Bundesprogramm oder Strukturwandel-Geld: In den vergangenen Jahren sind die Hoffnungen auf Fördermittel für eine umfangreiche Sanierung des Jahnsportparks in Freyburg zerplatzt wie Seifenblasen. Der schlechte Zustand der Sportstätte ist schon seit Jahren Thema. Immer wieder war die Jahnstadt leer ausgegangen, wenn es um umfangreiche finanzielle Unterstützung ging.