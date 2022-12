In Thüringen gestohlen, in Naumburg gefunden - Dieb lässt Beute an Unfallstelle zurück

In Thüringen wird ein Auto gestohlen - das findet die Polizei später wieder in der Naumburger Saalestraße. Für Ermittlungen ist Fährtenhund im Einsatz.

Die Polizei ermittelt im Fall eines besonderen Autodiebstahls: Das Fahrzeug war in Thüringen gestohlen worden und später in Naumburg wieder aufgetaucht.

Naumburg - Am Donnerstagmorgen fanden Anwohner der Naumburger Saalestraße ein verwaistes Auto, das den Zaun eines Grundstücks durchbrochen hatte. Der bisher unbekannte Fahrer war nach dem Unfall offensichtlich geflüchtet, schreibt die Polizei.

Es stellte sich heraus, dass der Wagen in der Nacht zum Donnerstag in Thüringen als gestohlen gemeldet wurde. Die Ermittlung der Kripo, bei der ein Fährtensuchhund zum Einsatz kam, dauern an. (hbo)