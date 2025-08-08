Provokantes Gedankenspiel zum Thema Überbevölkerung In Gleina wird die Welt gerettet: Filmdreh im Schloss mit Schauspielerin aus Kölner „Tatort“
Im Barockschloss der Unstrutgemeinde haben die Dreharbeiten zum Film „Lottery“ begonnen. Welche Anleihen Regisseurin Rebecca Panian aus der Schweiz am Kinoklassiker „Die zwölf Geschworenen“ nimmt.
08.08.2025, 04:00
Gleina - In Gleina wird gegenwärtig die Menschheit gerettet – hoffentlich! Im Barockschloss der Unstrutgemeinde haben in dieser Woche die Dreharbeiten zu dem Film „Lottery“ begonnen, in dem es um nicht weniger als die Rettung der Menschheit geht.