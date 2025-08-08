Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft übergab am Donnerstag in Strenzfeld die Versuchsfelder für Europas größte Pflanzenbaumesse, die hier vom 16. bis 18. Juni 2026 stattfindet. Was die Besucher hier erwartet und mit welchen Übernachtungszahlen gerechnet wird.

Alexsandar Jovanov, Hendrik Wieligmann, Andreas Steul und Siv Biada von der DLG freuen sich auf die Feldtage in Bernburg im kommenden Jahr.

Bernburg/MZ. - Nach erfolgreichen Veranstaltungen in den Jahren 2012, 2014 und 2018 wird Bernburg 2026 zum vierten Mal Schauplatz für die Feldtage der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG). Sie gelten als führende Freilandmesse für den professionellen Pflanzenbau. Die Veranstalter, neben der DLG das Landwirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt, die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau sowie die Agravis Raiffeisen AG , erwarten vom 16. bis 18. Juni rund 20.000 Fachbesucher aus etwa 50 Ländern sowie mehr als 350 Aussteller im Stadtteil Strenzfeld. Dort, in ihrem Internationalen Pflanzenbauzentrum (IPZ), gab die DLG am Donnerstagnachmittag mit der Versuchsfeldübergabe an 50 Aussteller den Startschuss für die Arbeiten auf dem zukünftigen, mehr als 50 Hektar großen Ausstellungsgelände.