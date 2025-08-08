Wespen in Halle Mehr Wespen in Halle? So reagieren Gastronomie, Zoo und Experten auf die aktuelle Lage
Wespen sorgen in Halle für Ärger. Was wirklich gegen die Insekten hilft und was der Naturschutzbund sagt.
08.08.2025, 06:00
Halle(Saale)/MZ. - Am Ufer der Saale beim Hafenmeister & Docks haben sich die Wespen in diesem Sommer besonders breitgemacht. „Seit zwei Wochen ist es richtig schlimm“, sagt Oliver Czech, der Hafenmeister. Zuerst habe man versucht, die Tiere mit kleinen Sirupgläsern vom Terrassenbereich fernzuhalten.