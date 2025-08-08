Wespen sorgen in Halle für Ärger. Was wirklich gegen die Insekten hilft und was der Naturschutzbund sagt.

Mehr Wespen in Halle? So reagieren Gastronomie, Zoo und Experten auf die aktuelle Lage

In Halle herrscht vielerorts Wespenalarm. Experten schätzen die Lage unterschiedlich ein, aber haben hilfreiche Tipps gegen die Insekten.

Halle(Saale)/MZ. - Am Ufer der Saale beim Hafenmeister & Docks haben sich die Wespen in diesem Sommer besonders breitgemacht. „Seit zwei Wochen ist es richtig schlimm“, sagt Oliver Czech, der Hafenmeister. Zuerst habe man versucht, die Tiere mit kleinen Sirupgläsern vom Terrassenbereich fernzuhalten.