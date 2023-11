Der FKK hat zur zweiten Sitzung in diesem Jahr eingeladen. Im ausverkauften Schützenhaus jubeln die Zuschauer am angekündigten Gute-Laune-Abend.

In Freyburg gibt es gleich zwei Prinzenpaare

Freyburg. - Nicht nur Wein, Sekt und Jahn sind Markenzeichen von Freyburg. Auch durch seinen Karneval ist das Unstrutstädtchen bekannt. Seit der Beendigung der Durststrecke am 11. 11. geht es in den Karnevalsveranstaltungen wieder hoch her. Es wird gefeiert, gelacht, geschunkelt und getanzt.