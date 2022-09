In Erfolgsspur geblieben: Top-Ergebnisse für Altenrodaer Stefan Klein auf Hockenheimring

Altenroda - Trotz einiger Veränderungen in seinem persönlichen Umfeld ist der Altenrodaer Motorrad-Pilot Stefan Klein auch in diesem Jahr in der Erfolgsspur geblieben. Bei seinen beiden abschließenden Saison-Rennen auf dem Hockenheimring eroberte der 43-Jährige in der GP2-Klasse jeweils Podestplätze - zunächst einen bärenstarken dritten Rang beim fünften und letzten Lauf des deutschen „RegioCup“ sowie beim „300 Meilen Cup“ mit dem Team „Boxer-Schmiede“ und den Gefährten Norbert Janko und Vejdi Türker sogar Platz zwei.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.