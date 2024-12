Naumburg. - So schwer es auszusprechen ist, so undurchsichtig scheint derzeit noch, wie dieses konkret umgesetzt werden soll und was es an Verbesserungen bringt – gemeint ist das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG), das von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf den Weg gebracht worden und inzwischen in Kraft getreten ist. Auf dem Papier heißt es, dass mit dieser Krankenhausreform die Behandlungsqualität in Kliniken verbessert und die flächendeckende medizinische Versorgung im ländlichen Raum gestärkt werden soll sowie die Kliniken von Bürokratie und ökonomischem Druck entlastet werden sollen. Indes scheint die Umsetzung mit Fragezeichen behaftet. Auf die Frage von Tageblatt/MZ, was die Reform für das SRH Klinikum Burgenlandkreis mit den Standorten Naumburg und Zeitz und die Patienten bedeutet, sagt Geschäftsführerin Angret Neubauer: „Genaues weiß keiner.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.