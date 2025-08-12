Der neue Coach der Burgenländerinnen muss sich mit seinem Team nur Turniergewinner Berlin geschlagen geben. Auch dritte Männermannschaft hat in Plotha gespielt.

Hübners Heim-Premiere: Wie der neue HCB-Trainer das Heimturnier der Frauen bewertet

Der neue Coach der HCB-Frauen, Christian Hübner, hatte in Plotha seinen ersten Heimauftritt. Er endete mit dem zweiten Platz.

Plotha. - Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Burgenland sind bei ihrem eigenen Pokalturnier nur hauchdünn am Gesamtsieg vorbeigeschrammt. Dazu hätte ihnen ein Remis gegen den VfV Spandau Berlin, der ebenfalls in der vierthöchsten deutschen Spielklasse, aber in der Ostsee-Spree-Staffel um Punkte kämpft, genügt.