Winzerfest und Kirschfest als Vorbilder: Im Hopfenanbaugebiet an der Grenze Sachsen-Anhalts zu Thüringen soll ein neues Traditions-Event entstehen: die Hopfenmeile. Welche Bierspezialitäten am Sonnabend ausgeschenkt werden.

Weinmeile? Nö, Hopfenmeile! Was bei dem neuen Event geboten wird

Auch in Aue im Molauer Land, wo sich Station 1 der Hopfenmeile befindet, ist ein großes Werbebanner zur Ankündigung der Veranstaltung aufgehängt worden.

Schkölen - Es gibt so Erfindungen, bei denen man sich – sind sie einmal in der Welt – fragt, warum da nicht längst zuvor schon jemand drauf gekommen war. Die „Hopfenmeile“, die am kommenden Sonnabend (6. September 2025) auf einem Ländergrenzen übergreifenden Rundkurs zwischen Aue, Casekirchen, Seidewitz und Schkölen erstmals ausgetragen wird, ist definitiv so ein Fall.