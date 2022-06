Hoher Sachschaden: Brauanlage brennt im Naumburger Gasthaus

Eine Person wurde in Klinik gebracht. Gäste mussten in ein anderes Hotel gebracht werden. Brauhaus war erst im Frühjahr eröffnet worden.

Am späten Freitagabend rückte die Feuerwehr zum Braugasthaus am Naumburger Markt aus. Betroffen war die Brauanlage des Hauses, das erst kürzlich eröffnet worden war.

Naumburg - Im Braugasthaus am Naumburger Markt ist am späten Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Davon betroffen war die Brauanlage des Hauses, die laut Aussagen eines Polizeisprechers gegen 21.45 Uhr in Brand geriet. Bei Eintreffen des Kommandowagens der Naumburger Feuerwehr standen zwei Räume des Erdgeschosses bereits in Vollbrand samt Flammenbild aus den jeweiligen Fenstern, wie die Naumburger Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite berichtet. Zahlreiche Kräfte kamen zum Einsatz.

Sämtliche Etagen und Zimmer wurden durch Trupps abgesucht, als feststand, dass sich noch eine Person in dem Gebäude befand. Zwei Mitarbeiter des Hauses wurden medizinisch versorgt, einer in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr öffnete im Brandraum die Zwischendecke auf der Suche nach Glutnestern. Druckbehälter aus dem Brandraum mussten zeitweilig gekühlt werden. Insgesamt mussten 23 Gäste in ein anderes Hotel verlegt werden, da wegen der Schäden kein Hotelbetrieb mehr möglich war. Die Feuerwehr lobte das umsichtige Handeln des Hotelpersonals.

Die Brauerei im Haus wurde völlig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich bislang auf 100.000 Euro. (Foto: Torsten Biel)

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Hotelgäste mussten in ein anderes Hotel gebracht werden. (Foto: Torsten Biel)

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Der Schaden wird bislang auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Das Braugasthaus, das zu den CK Domstadt-Hotels gehört, hatte erst Ende Mai Eröffnung gefeiert, die ersten Gäste waren Ende April begrüßt worden. Früher hatte sich an Ort und Stelle das Hotel und Restaurant „Carolus Magnus“ befunden. Die Brauanlage stammte aus dem Ratskeller und war Anfang des Jahres in das künftige Brauhaus „umgezogen“. (cm)