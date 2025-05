Während in Rom weißer Rauch aufsteigt, sehen fast 200 Spaziergänger auf Einladung des Naumburg OB, dass es sich in Flemmingen gut leben lässt. Von engagierten Vereinen bis zum Sensationsprojekt Kita-Neubau.

Flemmingen. - Der Start zur neuesten Dorfrundgang-Auflage des Naumburger Oberbürgermeisters erfolgte in der Straße, für die gerade eines von Naumburgs spannendsten Neubau-Projekten geplant wird: der Indoor-Spielplatz in der Kohlenstraße, für den nun auch die Details und die geplante Eröffnung feststehen. Am Donnerstagabend aber spielte das Projekt keine Rolle. Zu viel anderes gibt es in Flemmingen zu sehen und zu erzählen. Das wussten wohl auch die Gäste. Denn mit fast 200 Besuchern war der Dorfspaziergang so gut frequentiert wie nie zuvor.