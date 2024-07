In der Herberge zur Heimat wird zum Sommerfest eine neue Werkstatt für die Bewohner eröffnet. Ein erstes Projekt widmet sich Digitalisierung. Ehemalige Vereinsvorsitzende Monika Müller wird mit Goldenem Kronenkreuz der Diakonie geehrt.

Obdachlosenhilfe in Naumburg

Herbergsleiter Maik Sander in der neuen Werkstatt im Gespräch mit Hans-Jörg Scholz, Vorsitzender des Fördervereins des Rotary Club Naumburg

Naumburg - „Ein Hotelbetreiber wäre über diese Aussage wie die unsrige wohl froh. Wir sind ausgebucht“, sagt Maik Sander, Leiter der Herberge zur Heimat in Naumburg. In der Obdachlosenunterkunft an den Neuengütern leben derzeit 30 Männer und Frauen. Für sie steht ab sofort ein neuer, besonderer Raum zur Verfügung. Zum Sommerfest, zu dem neben den Bewohnern auch Partner und Unterstützer der Einrichtung eingeladen waren, konnte dieser Tage eine neue Werkstatt eröffnet werden.