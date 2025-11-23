Die 30. Kreisrassegeflügelschau in der Finnestadt muss wegen der Vogelgrippe Federn lassen - und ist doch ein Erfolg. Was macht sie so besonders?

Prächtige Deutsche Lachshühner: Sie sind ein Hingucker in einer Sonderausstellung zur 30. Kreisrassegeflügelschau in Eckartsberga.

Eckartsberga. - Georg Müller freut sich wie Bolle. Der Elfjährige aus Eckartsberga gehört bald dazu: Zur Riege des Rassegeflügelzüchtervereins Eckartsberga und Umgebung 1974. Er wird damit das jüngste Mitglied des nicht nur im Burgenlandkreis bekannten Vereins sein – wobei er fast schon ein alter Hase ist und quasi hinter den Kulissen ein Vollprofi.