  4. 30. Kreisrassegeflügelschau: „Heimlicher“ Meister und glückliche Züchter in Eckartsberga

Die 30. Kreisrassegeflügelschau in der Finnestadt muss wegen der Vogelgrippe Federn lassen - und ist doch ein Erfolg. Was macht sie so besonders?

Von Michael Heise Aktualisiert: 23.11.2025, 17:53
Prächtige Deutsche Lachshühner: Sie sind ein Hingucker in einer Sonderausstellung zur 30. Kreisrassegeflügelschau in Eckartsberga.
Prächtige Deutsche Lachshühner: Sie sind ein Hingucker in einer Sonderausstellung zur 30. Kreisrassegeflügelschau in Eckartsberga. (Foto: Torsten Biel)

Eckartsberga. - Georg Müller freut sich wie Bolle. Der Elfjährige aus Eckartsberga gehört bald dazu: Zur Riege des Rassegeflügelzüchtervereins Eckartsberga und Umgebung 1974. Er wird damit das jüngste Mitglied des nicht nur im Burgenlandkreis bekannten Vereins sein – wobei er fast schon ein alter Hase ist und quasi hinter den Kulissen ein Vollprofi.