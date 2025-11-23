30. Kreisrassegeflügelschau „Heimlicher“ Meister und glückliche Züchter in Eckartsberga
Die 30. Kreisrassegeflügelschau in der Finnestadt muss wegen der Vogelgrippe Federn lassen - und ist doch ein Erfolg. Was macht sie so besonders?
Aktualisiert: 23.11.2025, 17:53
Eckartsberga. - Georg Müller freut sich wie Bolle. Der Elfjährige aus Eckartsberga gehört bald dazu: Zur Riege des Rassegeflügelzüchtervereins Eckartsberga und Umgebung 1974. Er wird damit das jüngste Mitglied des nicht nur im Burgenlandkreis bekannten Vereins sein – wobei er fast schon ein alter Hase ist und quasi hinter den Kulissen ein Vollprofi.