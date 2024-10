HCB-Coach Fabian Kunze – hier mit Mirco Fritzsche (v.l.), Michael Günther und Co-Trainer Stephan Fichtner – ärgert sich über die hohe Fehlerquote in den eigenen Reihen und die deshalb zu hohe Niederlage in Braunschweig.

Braunschweig/Magdeburg. - Ja klar, in Braunschweig kann man natürlich verlieren. Schließlich ist der gastgebende MTV in der 3. Liga, Staffel Nordost, der Titelverteidiger und jetzt – nach sieben Spieltagen – auch schon wieder in Führung. Aber, sagt HCB-Trainer Fabian Kunze, sein Team hätte die Angelegenheit am Samstagabend vor 850 Zuschauern in der Sporthalle Alte Waage gern etwas spannender gestalten dürfen. „Doch unsere Fehlerquote war leider einfach zu hoch. Auch dem favorisierten Gastgeber ist nicht alles gelungen, aber wir konnten daraus wiederum kein Kapital schlagen“, bemängelte der Übungsleiter der Burgenländer, die sich mit 27:35 klar geschlagen geben mussten.