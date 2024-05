Drittliga-Team des HC Burgenland nutzt die Auswärtspartie auf der Insel Usedom zu einem Teamabend inklusive Übernachtung. Saisonfinale steigt eine Woche später in Plotha.

HCB-Männer fahren ohne Druck an die Ostsee, neuer Kader fast komplett

HCB-Kapitän Kenny Dober (Mitte) wird die morgige Partie auf der Insel Usedom verletzungsbedingt verpassen und seine sportliche Laufbahn in der ersten Mannschaft nach der Saison beenden.

Naumburg. - Dort, wo (viele) andere Urlaub machen, spielen die Drittliga-Männer des HC Burgenland an diesem Samstag Handball: Im Seebad Ahlbeck auf der Sonneninsel Usedom bestreiten sie ab 19 Uhr in der Pommernhalle bei den gastgebenden Blau-Weißen ihre letzte Auswärtspartie dieser Serie in der Staffel Nord-Ost.