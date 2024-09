Naumburg/Plotha. - So schnell kann’s gehen: Nach dem ersten Spieltag Spitzenreiter, nach dem zweiten auf Tabellenrang neun und nun, nach der dritten Partie der neuen Saison in der 3. Liga, sind die Männer des HC Burgenland plötzlich Schlusslicht. Allerdings hatten sie am Sonntag im „Euroville“ auch den vermeintlich dicksten Brocken überhaupt vor der Brust: Titelverteidiger Empor Rostock, der nun als einziges noch verlustpunktfreies Team in der Staffel Nord-Ost schon wieder ganz oben thront.

