Wie Vereinsvorsitzender Uwe Gering den Punktabzug für die Regionalliga-Männer seines Clubs erklärt. Felix Oelke ist nun als Vertragsspieler gemeldet. Einsatz vor dem 1. Oktober möglich?

HCB-Chef: „Trotz der technischen Probleme hätte uns das nicht passieren dürfen“

Felix Oelke (am Ball, hier in einer Vorbereitungspartie gegen Jena) war beim Regionalliga-Heimsieg des HC Burgenland gegen Köthen noch nicht spielberechtigt, und seinem neuen Club sind deshalb die beiden Punkte aberkannt worden.

Naumburg/Plotha. - Der Katzenjammer beim HC Burgenland ist groß. In der Führungsetage ärgert man sich über den Abzug der beiden Punkte, die das Regionalliga-Männerteam beim 35:32-Sieg zum Saisonauftakt in Plotha gegen die HG Köthen geholt hatte. Weil Neuzugang Felix Oelke zu diesem Zeitpunkt noch nicht für den HCB spielberechtigt gewesen war, in dieser Partie aber eingesetzt wurde, wird die Begegnung mit 0:0 Toren für die Burgenländer als verloren gewertet.