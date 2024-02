Die Max-Klinger-Schule rund um Leiterin Angela Bierhahn will endlich zurück nach Kleinjena. Dortige Sanierung befindet sich auf der Zielgeraden. Doch nun taucht ein neues Problem auf.

„Hauptsache, raus hier“: Leiterin will schnell zurück nach Kleinjena, doch Termin wackelt

Noch stehen viele Baufahrzeuge vor der Kleinjenaer Schule. Die Arbeiten am Gebäude selbst neigen sich aber dem Ende zu.

Kleinjena/Naumburg - „Hauptsache, raus hier – und zwar so schnell wie möglich“, sagt Angela Bierhahn, die Leiterin der Kleinjenaer Max-Klinger-Grundschule, über ihr Ausweichquartier in der Naumburger Jägerstraße. Seit fast drei Jahren unterrichten sie und ihre vier Kollegen dort im Notbehelf. Die vielen neuen Abc-Schützen passen aber kaum in ihren Klassenraum. Auch ansonsten sind die Zustände grenzwertig.