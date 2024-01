Enduro-Pilot aus dem Burgenlandkreis erreicht beim Heim-Grand-Prix in Riesa sein bisher bestes Resultat in der Eliteklasse - vor zahlreichen Fans aus der Heimat.

„Habe so etwas noch nie erlebt“: Was den Billrodaer Tim Apolle bei der Hallen-WM beeindruckt hat

Seltener Moment bei Weltmeisterschaftsläufen unterm Hallendach: Tim Apolle liegt in Führung. Mit den Plätzen sechs, vier und acht in Riesa ist der 27-Jährige am Ende zufrieden.

Riesa/Billroda. - „Phasenweise konnte ich mein eigenes Motorrad nicht mehr hören. So etwas habe ich noch nie erlebt.“ Der Lärm in der Riesaer Arena sei ohrenbetäubend gewesen, erzählt Tim Apolle. Der Enduro-Pilot aus Billroda hat beim Heim-Grand-Prix der Hallen-WM am vergangenen Wochenenden in der sächsischen Nudel- und Streichholz-Hochburg mit Platz vier im zweiten Wertungslauf sein bislang bestes Resultat in der Eliteklasse - in diesem Wettbewerb „Prestige“ genannt - erreicht. Als Sechster der Tageswertung verbesserte er sich auf Rang sieben des Gesamtklassements.