Großer Ferienspaß mit Tradition für Kinder- und Jugendfeuerwehren

Kleinwangen - Auf dem Sportplatz in Kleinwangen hat das 30. Zeltlager der Kinder- und Jugendfeuerwehren des Abschnitts Nebra stattgefunden. Über 90 Kinder und Jugendliche einschließlich Betreuer der Nachwuchswehren Allerstedt, Baumersroda, Balgstädt, Laucha, Nebra-Reinsdorf und Wangen hatten in der vergangenen Woche ihre Zelte im Geviert aufgestellt, darüber hinaus auch alle weiteren Organisations- und Versorgungsstrukturen, um einige Tage im Zeichen von Spiel und Spaß, Wettbewerb und Wissensvermittlung, sowie Aktionen zur Stärkung des Gemeinschafts- und Verantwortungsgefühls zu verbringen.

Besonders freute sich die Freiwillige Ortsfeuerwehr Wangen, zum 30. Zeltlager Gastgeber zu sein, nachdem im vorigen Jahr das um- und ausgebaute Feuerwehrhaus übergeben worden war und den Wangenern einen beachtlichen Zuwachs im Kinder- und Jugendbereich beschert hatte. Das Zeltlager stand zum runden Jubiläum in der Verantwortung von Grit Baselt, Feuerwehrjugendwartin der Verbandsgemeinde Unstruttal und Verbandsgemeindejugendwart An der Finne Sebastian Geipel. Grit Baselt freute sich besonders, dass nach zwei Jahren Corona-Zwangspause nun das 30. Zeltlager stattfand. Sie konnte zur Eröffnung Vertreter der Wehrleitungen der beiden Verbandsgemeinden sowie die VG-Bürgermeisterinnen An der Finne, Monika Ludwig, und Unstruttal, Jana Schumann, begrüßen. Ein weiteres Willkommen galt dem Kreis- und Verbandsjugendfeuerwehrwart des Burgenlandkreises, Rüdiger Blokowski.

VG-Bürgermeisterin Monika Ludwig: „Es ist eine tolle Tradition“

Die beiden Bürgermeisterinnen dankten an erster Stelle den Kinder- und Jugendfeuerwehrwarten, die sich ehrenamtlich für die Feuerwehrnachwuchsarbeit engagieren und zum Zeltlager ihre Freizeit investieren. Schumann und Ludwig würdigten außerdem die Unterstützung durch Sponsoren mit Geld- und Sachleistungen und dankten nicht zuletzt dem Fachdienst Logistik und Versorgung des Burgenlandkreises und den in diesem Dienst tätigen Frauen und Männer, die über die ganze Woche die Versorgung der Teilnehmer mit drei Mahlzeiten pro Tag stemmen. „Es ist eine tolle Tradition, die weitergelebt wird. Das Programm macht Lust auf alles“, so die VG-Bürgermeisterin An der Finne.

Ihre VG-Unstruttal-Kollegin Jana Schumann lobte die gute Organisation und wünschte „dass ihr hier auch viel lernen und erleben und persönlich für euch mitnehmen könnt, unser Nachwuchs hält die Feuerwehr auch in der Zukunft hoch. Euch ein gutes Zeltlager, viel Spaß.“ In einer Gedenkminute wurde zudem den verstorbenen Kameraden der Feuerwehren gedacht, so Harry Grabmann, der zu den Initiatoren des Zeltlagers vor 30 Jahren gehörte.

Dank und weitere Ehrungen

Stellvertretend für alle Aktiven in dieser Zeit dankte Grit Baselt mit Blumenstrauß und Sachgeschenk einigen anwesenden Frauen und Männern, die zum Teil von Beginn an das Zeltlager organisiert und weitergeführt haben, wie Karl-Heinz Bellstedt und Evelyne Köhler, Ortsfeuerwehr Billroda, sowie Silvia Paudler von der Jugendwehr Balgstädt.

Mit dabei sind die Kinderwehr Löschzwerge Nebra-Reinsdorf und die Jugendfeuerwehr Balgstädt. (Foto: Gisela Jäger)

Das Jubiläumszeltlager war nicht zuletzt ein schöner Anlass, dass durch Verbandsjugendwart Blokowski weitere Ehrungen vorgenommen wurden. Die Ehrennadel der Verbandsjugendfeuerwehr Burgenlandkreis in Anerkennung der Verdienste um Aufbau und Förderung der Verbandsjugendwehr im Landkreis erhielten Heiko Glass, Doreen Single, Steffen Ziesemann, Grit Baselt und Jörg Schnelle. Die Ehrennadel der Landesjugendfeuerwehr als höchste Auszeichnung wurde Jan Rohde verliehen. Bevor man zum geselligen Teil überging, gab der Wangener Ortswehrleiter Michael Radenz bekannt, dass er nach 20 Jahren in dieser Funktion das Ehrenamt an den neuen Wehrleiter Michael Richter übergibt, aber als Stellvertreter weiter in einer verantwortlichen Funktion bleibt.

Vielseitiges Programm mit Lagerolympiade und Seifenkistenrennen

Zum Programm des Zeltlagers gehörten der Besuch der Arche Nebra, ein Vormittag mit der Verkehrswacht aus Magdeburg mit einem Themenparcours, die traditionelle Lagerolympiade mit Feuerwehr- und Sportstationsbetrieb, der Besuch der Kleinen aus ortsnahen Kindertagesstätten, ein Seifenkistenrennen und Spiele für den Kinderfeuerwehrnachwuchs wie Fröbelturmbau und Basteln sowie ein Tischtenniswettbewerb für die Jugend und nicht zuletzt erfrischende Ausflüge ins Schwimmbad Nebra. Auch die beliebte Nachtwanderung stand wieder im Programm, bevor am Sonnabend die Auswertung des Zeltlagers mit Siegerehrungen und der Zeltabbau den Abschluss des Lagers bildeten.