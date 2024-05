Auf einem Acker nördlich von Memleben suchen Archäologen des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt nach der Kaiserpfalz. In den vergangenen vier Wochen legten sie seit dem 2. April 2024 auch Mauerreste einer Kirche samt Friedhof (rechts im Foto) sowie ein palastähnliches Steinhaus (oben links) frei. Ob es sich um die gesuchte Kaiserpfalz Memleben handelt - für eine solche Schlussfolgerung bedarf es noch weiterer Ausgrabungen und müssten naturwissenschaftliche Datierungen abgewartet werden.

Memleben. - Sein Feld etwa einen Kilometer nördlich von Memleben hat der Bauer stets mit großer Vorsicht bestellt – in der weisen Voraussicht, dass darunter Zeugnisse eines historisch bedeutenden Ortes verborgen liegen könnten. Die Rede ist von der Kaiserpfalz Memleben, die sich laut historischer Hinweise nördlich der Unstrut befunden haben könnte. Dieses Jahr blieb ein großes Stück des Ackers bislang unbestellt, schlugen dort am 2. April 2024 Archäologen des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt ihre Zelte auf, um weiter Licht ins Dunkel um das Herrschaftszentrum der Ottonen und deren räumliches Umfeld zu bringen. Und die Experten wurden in den vergangenen vier Wochen fündig.