Entscheidung nach schwerer Erkrankung Ghana – des Herzens wegen: Wie ein Naumburger in Afrika als Freiwilliger hilft

Vier Wochen lang leistet der Naumburger Marco Krüger einen Freiwilligendienst in Ghana. Dort zu unterrichten, ist die Folge einer plötzlichen Erkrankung. Was der 28-Jährige in Afrika erlebt.