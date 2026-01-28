weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
Erwachsenenbildung im Burgenlandkreis Gewerkschaftsarbeit, Willi Sitte und Co. - Was die Akademie Haus Sonneck als kleinste Heimvolkshochschule speziell macht

Die Akademie Haus Sonneck oberhalb des Blütengrunds begeht in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Was geplant ist und weshalb die kleinste Heimvolkshochschule des Landes in Großjena so beliebt ist.

Von Constanze Matthes Aktualisiert: 28.01.2026, 10:40
Akademieleiterin Claudia Berge (l.) und Bildungskoordinatorin Pauline Lörzer in der Bibliothek der Villa Sonneck.
Akademieleiterin Claudia Berge (l.) und Bildungskoordinatorin Pauline Lörzer in der Bibliothek der Villa Sonneck. (Foto: Torsten Biel)

Großjena - Malerischer geht es kaum. Stundenlang könnte man auf jener blauen Bank sitzen – mit Blick auf den Weinberg, den Blütengrund, das Zusammenfließen von Saale und Unstrut, auf Naumburg. Selbst im Winter.