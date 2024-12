Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle in Freyburg konnten unbekannte Täter Gerüstteile, Baufaufzüge sowie Werkzeug erbeuten. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Gerüstteile und Werkzeug werden zur Beute: Unbekannte brechen in Freyburg in Lagerhalle ein

Der Einbruch in eine Lagerhalle in Freyburg beschäftigt derzeit die Polizei.

Freyburg/tra - Montagmorgen ist der Einbruch in ein Firmengelände in Freyburg und in eine dortige Lagerhalle bei der Polizei angezeigt worden. Gestohlen wurden zahlreiche Gerüstteile, zwei Bauaufzüge und Werkzeug, heißt es in einer Presseinformation.

Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert, die Ermittlungen dauern an. Die Höhe der Schadenssumme wurde noch nicht genannt.