Mit dem ersten Vorrundenturnier beginnt am 4. Dezember, 19 Uhr, die Naumburger Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen. Welche Teams alles dabei sind.

Naumburg/hbo. - Sie, liebe Leser, wollen gemütlich mit einem Glühwein an der Naumburger Eisbahn stehen und zuschauen, wie zehn zum Teil kostümierte Teams mit Kampfgeist und jeder Menge Spaß versuchen, Eisstöcke möglichst genau in ein Zielfeld zu schleudern? Dann ist der heutige Donnerstag genau das Richtige für Sie. Um 19 Uhr beginnt da die diesjährige, erneut von Tageblatt/MZ organisierte Naumburger Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen.

Wie in den Vorjahren geht es auch 2025 um den Pokal des Naumburger Oberbürgermeisters. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Im ersten Vorrundenturnier treffen am 4. Dezember aufeinander: die Handball-affinen „Domfratzen“ als Titelverteidiger, die „Rote Anja“ als 2022er-Sieger, die Jahr für Jahr ambitionierten Ex-Fußballer der „Siedlungskinder“, die „Eispuddings“ und die „Friesen-Volleyballer. Mit den „Eiskratzern“ vom Naumburger Bauhof und dem Bürgerbüro treten auch zwei Teams aus der Stadtverwaltung an – und mit den „Saboteuren“ von Teamkapitän Fabian Sünkel, den „Alex-Freunden“ der Humboldtschule und den Naumburger „Shotokan“-Karatekämpfern sind auch drei völlig neue Mannschaften am Start. Vier der zehn Teams werden den Sprung ins große Finale am Dienstag, 16. Dezember, schaffen, in dem es dann um den von Oberbürgermeister Armin Müller gespendeten Pokal geht.

Eisstock-Ultras lassen sich auch von Schlechtwetter nicht von der Naumburger Eisbahn abhalten. (Foto: Torsten Biel)

Zuvor, am kommenden Dienstag, 9. Dezember, findet aber erst noch das zweite Vorrundenturnier statt. Da treten an: Kollegen der Käthe-Kruse-Schule, die „Wenzelsturmfreunde“, die „Dom-Magister“ (Lehrer des hiesigen Gymnasiums), die „Eisbären“, das „Team Apfelmarkt“, die „Gleitzeit-Strategen“ des Stadtmarketings, die „Rock Stars“ der Eintracht-Kletterer, ein Motorradstammtisch namens „Ice-Biker“, die „Schneehasen“ von Kieferchirurg Steffen Wunderlich sowie die DLRG.