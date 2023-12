Kommunalpolitik im Burgenlandkreis Für Mertendorf Neues wagen - Welche Ziele sich frisch gewählter Bürgermeister gesteckt hat

In einer zweiten Wahlperiode hat es Hartmut Friedland geschafft: Nun ist er Bürgermeister der Gemeinde mit ihren insgesamt 13 Ortsteilen. Welche Aufgaben er sich in seiner Amtszeit vornehmen will.