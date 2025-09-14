Am Freitag erhielt ein 68-jähriger Naumburger den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters eines Online-Zahlungsunternehmens. Später stellte er fest, dass Geld in fünftstelliger Höhe abgebucht war. Die Polizei warnt.

Ein Naumburger ist Opfer eines Betrugs geworden. Nach einem Anruf bemerkt er, dass von einem Konto ein fünfstelliger ohne seine Autorisierung abgebucht war.

Naumburg/cm - Ein 68-jähriger Naumburger ist am Freitag Opfer eines Betrugs geworden. Er bekam den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters eines Online-Zahlungsunternehmens. Der Anrufer mit indischem Akzent erklärte ihm, dass es eine unerlaubte Konto-Buchung gegeben habe. Um einen Schaden abzuwenden, sollte er Software-Programme herunterladen.

Dem kam der Betroffene nach. Anschließend sollte er sich im Onlinebanking seiner Hausbank einloggen, um einen Security-Check durchzuführen. Wenig später stellte der Naumburger fest, dass ein von ihm nicht autorisierter Betrag im unteren fünfstelligem Bereich auf ein Fremdkonto überwiesen wurde. Er veranlasste die Sperrung seines Kontos. Ob das Geld zurückgeführt werden kann, ist derzeit unklar.

Die Polizei rät: Persönliche oder vertrauliche Daten wie Passwörter oder Transaktionsnummern sollten nie an fremde Personen übermittelt werden. Persönliche Daten sollten nur bei gewohntem Ablauf innerhalb der Online-Banking-Anwendung des Kreditinstituts gegeben werden. Merkwürdig Vorkommnisse sollten gemeldet und die Bank kontaktiert werden.