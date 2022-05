Fünf-Tage-Bändchen und Holzkirsche: Vorverkauf für Naumburger Kirschfest startet am 30. Mai

Naumburg - Der Vorverkauf der Fünf-Tage-Bändchen für das Naumburger Hussiten-Kirschfest startet am Montag, 30. Mai, und wird bis Mittwoch, 22. Juni, andauern. Die Fünf-Tage-Bändchen können in der Naumburger Tourist-Information am Markt, im Bürgerbüro, im TWN-Kundenbüro in der Salzstraße, in der Tourist-Information im Bahnhof Bad Kösen sowie im Edeka- Center Hinze erworben werden. Der Preis beträgt zwölf Euro für fünf Tage, mit einer gültigen TWN-Card 10,50 Euro und für Erwerbslose zehn Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Zutritt.

Die beliebten Souvenirkirschen, die auch in diesem Jahr wieder in einer limitierten Auflage erscheinen, zeigen sich in Regenbogenfarben. Damit möchte die Stadt Naumburg ihre Weltoffenheit unterstreichen, heißt es in einer Mitteilung. Für 1,50 Euro sind sie zusätzlich zum Bändchen erhältlich. (ag)